В Харьковской области в результате обстрелов погиб 47-летний мужчина

За прошедшие сутки враг обстрелял три населенных пункта Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Хатне Великобурлукской общины в результате обстрела погиб 47-летний мужчина.

Кроме того, медики оказали помощь 79-летней женщине, которая 27 января пострадала в результате обстрела в г. Купянск.

Враг применял разные виды вооружения:

9 БпЛА типа "Герань-2";

2 FPV-дроны;

2 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов пострадала гражданская инфраструктура. В частности, в Изюмском районе, в городе Барвенково, были повреждены два автомобиля.

Напомним, в ночь на 29 января враг атаковал Украину 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 7 локациях.