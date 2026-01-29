613 будинків у Києві досі без тепла після ворожих атак

Фото: ДСНС Києва

Станом на ранок 29 січня у Києві без теплопостачання залишаються 613 багатоповерхових будинків

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

За минулу добу тепло вдалося відновити ще у 124 будинках.

Як зазначається, йдеться про житлові будинки, які повторно підключають до тепломереж після ворожих атак 9 та 20 січня.

Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово, відновлюючи подачу тепла в оселі, що постраждали внаслідок масованих ударів по об’єктах критичної інфраструктури столиці.

Нагадаємо, напередодні мешканці столиці перекрили дорогу на вулиці Червоної Калини через тривалу відсутність опалення, що спричинило значні затори на ділянці.

Як відомо, раніше голова Деснянської райадміністрації Максим Бахматов зазначив, що у випадку замерзання труб каналізації в Києві на Троєщині будуватимуть вуличні туалети з ямами.

