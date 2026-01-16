В Киеве массово прорывает трубы в многоэтажках, вода затапливает подъезды

иллюстративное фото: из открытых источников

В украинской столице продолжаются прорывы труб в многоэтажках. Вода затапливает целые подъезды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Киев ИНФО".

В соцсетях люди публикуют последствия аварий:

Киевляне во время перебоев с теплоснабжением из-за российских обстрелов жаловались на прорывы труб, из которых коммунальщики не успели слить воду.

По словам экспертов, ремонт должен финансироваться из резервного фонда бюджета, если авария произошла на участке к домовому счетчику.

Как сообщалось, 16 января в Киеве для всех домов используются экстренные отключения электроэнергии. На 15 января в столице 287 домов оставались без централизованного теплоснабжения.