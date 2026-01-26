14:23  26 января
26 января 2026, 13:23

16 ракет по киевским ТЭЦ: Воздушные силы опровергли заявление эксперта

26 января 2026, 13:23
Иллюстративное фото: из открытых источников
В воздушных силах Украины опровергли сообщения директора Центра исследования энергетики Александра Харченко

Об этом в комментарии "5 каналу" сообщил представитель ВС Юрий Игнат, передает RegioNews.

"13 января две ракеты были сбиты над Киевом. В тот день враг бил баллистикой по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях. В частности, критическая инфраструктура тогда пострадала в Киевской области, а не в столице", – подчеркнул он.

Как известно, в эфире "Суспильного" директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что 13 января по ТЭЦ в Киеве ударили 16 баллистических ракет.

"Проблема Киева создана 13 января. Потому что 13 января 16 ракет насколько мне известно прошло по Киевской ТЭЦ. К сожалению, Киевские ТЭЦ не работают, как источник электричества. А они были существенным источником электричества для Киева", – сказал эксперт.

Соответствующая информация быстро распространилась по сети.

Напомним, в ночь на 13 января РФ атаковала Украину 18 баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, 7 ракетами Искандер-К, а также 293 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 200 из них - "шахеды".

