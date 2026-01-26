14:23  26 января
26 января 2026, 12:49

В Киеве умер спасатель, раненный во время удара РФ 9 января

26 января 2026, 12:49
Иллюстративное фото: из открытых источников
Умер 36-летний пожарный-спасатель Александр Зибров, который получил тяжелые ранения во время повторного российского удара по Киеву 9 января

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По словам главы ведомства Андрея Даника, после 18 дней борьбы за жизнь спасателя не стало.

"Очередной трудный день для семьи ГСЧС. К сожалению, после 18 дней борьбы за жизнь не стало нашего коллеги – пожарного-спасателя 24 государственной пожарно-спасательной части 36-летнего Александра Зиброва, который вместе с другими собратьями попал под повторный российский удар 9 января в Дарницком районе Киева", – отметил Даник.

Он добавил, что Александр Зибров был смелым и отважным пожарным, любящим мужчиной и заботливым отцом. Тяжелые травмы он получил, спасая людей после российской атаки.

Напомним, в результате российской атаки на Киев в ночь на 9 января погибли четыре человека, еще 24 человека получили ранения. Были повреждены частные дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.

война Киев оккупанты ГСЧС больница атака российская армия Дарницкий район спасатель
