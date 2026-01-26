14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
12:25  26 січня
На Полтавщині в будинку вибухнув газовий балон: троє постраждалих
08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 12:49

У Києві помер рятувальник, поранений під час удару РФ 9 січня

26 січня 2026, 12:49
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Помер 36-річний пожежний-рятувальник Олександр Зібров, який зазнав важких поранень під час повторного російського удару по Києву 9 січня

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За словами голови відомства Андрія Даника, після 18 днів боротьби за життя рятувальника не стало.

"Черговий важкий день для родини ДСНС. На жаль, після 18 днів боротьби за життя не стало нашого колеги – пожежного-рятувальника 24 державної пожежно-рятувальної частини 36-річного Олександра Зіброва, який разом з іншими побратимами потрапив під повторний російський удар 9 січня у Дарницькому районі Києва", – зазначив Даник.

Він додав, що Олександр Зібров був сміливим і відважним вогнеборцем, люблячим чоловіком та турботливим батьком. Тяжкі травми він отримав, рятуючи людей після російської атаки.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 9 січня загинули чотири людини, ще 24 осіб отримали поранення. Були пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ окупанти ДСНС лікарня атака російська армія Дарницький район рятувальник
В Одесі окупанти пошкодили обсерваторію під час обстрілів
26 січня 2026, 10:24
Наслідки російських обстрілів на Сумщині: семеро поранених, серед них – діти
26 січня 2026, 09:49
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Зеленський незадоволений відновленням енергетики в Україні
26 січня 2026, 15:25
На Київщині вибухнув балкон в багатоповерхівці - що сталось
26 січня 2026, 15:15
Ощадбанк отримав нового керівника
26 січня 2026, 15:08
Через нічну атаку РФ зафіксовані знеструмлення у двох областях
26 січня 2026, 14:57
"Заробили" на генераторах: на Львівщині викрили розкрадання на пів мільйона
26 січня 2026, 14:55
Аграрний конфлікт у ЄС: Польща скаржиться на український імпорт
26 січня 2026, 14:52
Нас "годують" підготовкою стовідсоткових гарантій безпеки від США
26 січня 2026, 14:50
Над Києвом кружляють ворожі дрони
26 січня 2026, 14:35
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
26 січня 2026, 14:23
Атака на світову спадщину: російські удари пошкодили Києво-Печерську лавру
26 січня 2026, 13:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »