У Києві помер рятувальник, поранений під час удару РФ 9 січня

Помер 36-річний пожежний-рятувальник Олександр Зібров, який зазнав важких поранень під час повторного російського удару по Києву 9 січня

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За словами голови відомства Андрія Даника, після 18 днів боротьби за життя рятувальника не стало.

"Черговий важкий день для родини ДСНС. На жаль, після 18 днів боротьби за життя не стало нашого колеги – пожежного-рятувальника 24 державної пожежно-рятувальної частини 36-річного Олександра Зіброва, який разом з іншими побратимами потрапив під повторний російський удар 9 січня у Дарницькому районі Києва", – зазначив Даник.

Він додав, що Олександр Зібров був сміливим і відважним вогнеборцем, люблячим чоловіком та турботливим батьком. Тяжкі травми він отримав, рятуючи людей після російської атаки.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 9 січня загинули чотири людини, ще 24 осіб отримали поранення. Були пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури.