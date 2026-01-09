Комбинированная атака на Киев: 4 погибших, 19 пострадавших – повреждена критическая инфраструктура

Фото: ГСЧС Киева

В результате российской атаки на Киев погибли четыре человека. Зафиксированы значительные разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры

Об этом сообщили пресс-служба ГСЧС и городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Пока известно о четырех погибших, среди них – один медицинский работник. Пострадали 19 человек, из которых 14 госпитализировали, остальным оказали помощь на месте. Также ранения получили четверо медработников.

В городе есть повреждение критической инфраструктуры – в отдельных районах наблюдаются перебои с электроснабжением и водой.

Враг нанес удары по жилым районам столицы, зафиксированы пожары и разрушения гражданских и промышленных объектов.

Дарницкий район: во дворе жилого дома упал беспилотник. Частично поврежден одноэтажный магазин и выбиты окна в девятиэтажном жилом доме рядом. В результате падения обломков БПЛА произошли возгорания в двух жилых домах и гаражах. Ранее сообщалось, что во время повторного обстрела ранения получили пятеро спасателей.

Деснянский район: в результате попадания БпЛА в крышу 18-этажного жилого дома возник пожар. Также загорелся пятиэтажный жилой дом, а в другой пятиэтажке зафиксировано задымление в подъезде. Повреждения получили территории торгового центра и санатория.

Днепровский район: обломки БПЛА упали на крышу одноэтажного нежилого здания. Возгорания произошли в 16- и девятиэтажном жилом доме. Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома. Также обломки упали на детскую площадку во дворе и вблизи трамвайного депо. В одном из домов ранее обнаружили двоих погибших.

Печерский район: в результате падения обломков БпЛА частично разрушен фасад девятиэтажного жилого дома, повреждено нежилое многоэтажное здание.

Пожар и разрушение также зафиксированы в Шевченковском районе.

На всех локациях работают аварийно-спасательные бригады и экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.



Напомним, накануне вечером Россия в очередной раз атаковала ударными дронами портовую инфраструктуру Одесской области. Поврежден пустой резервуар для хранения растительного масла. К счастью, обошлось без пожара.