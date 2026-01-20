Киев получит две электростанции от Германии

иллюстративное фото: из открытых источников

В украинскую столицу на следующей неделе прибудут из Германии еще две когенерационные установки, которые обеспечат киевлян электро- и теплоснабжением

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

По словам мэра украинской столицы, городские власти договорились с немецким обществом международного сотрудничества GIZ (правительственным учреждением Германии, оказывающим международную техническую помощь) о передаче Киеву двух когенерационных установок.

Кличко отметил, что мини-ТЭЦ должны поступить в украинскую столицу на следующей неделе.

В Киеве уже установлено 5 таких установок.

Напомним, в пункты несокрушимости с начала их работы в столице уже обратились почти 32 тысячи человек. Такие данные приводятся в ГСЧС.