Вместо $1 500 – до 8 лет заключения: в Киеве задержали поджигателя авто военного

Фото: Национальная полиция

В Киеве задержан злоумышленник, который по заказу вражеских спецслужб поджег автомобиль военнослужащего в Оболонском районе столицы

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

На днях на спецлинию 102 поступило сообщение о пожаре автомобиля Mitsubishi на Оболонском проспекте. На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа территориального управления полиции и сотрудники ГСЧС.

Правоохранители выяснили, что транспортное средство принадлежит военнослужащему Вооруженных сил Украины, защищающему государство на фронте.

Во время осмотра происшествия полицейские обнаружили бутылки из-под средства для разжигания. Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, следователи идентифицировали личность поджигателя – им оказался 29-летний местный житель.

Правоохранители установили, что фигурант получил задание через мессенджер от так называемого "куратора", связанного с вражескими спецслужбами.

По данным следствия, злоумышленник выбрал автомобиль военного, вылил на капот внедорожника легковоспламеняющуюся жидкость и поджег его. Представитель врага пообещал исполнителю денежное вознаграждение в размере 1500 долларов, однако обещанных средств тот так и не получил.

Палий задержан. Ему сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее задержали жителя Запорожья, зарабатывавшего на жизнь поджогами для россиян. Такую "работу" он тоже нашел в интернете. По заказу РФ он поджигал авто военных и совершал поджоги по железной дороге.