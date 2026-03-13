20:49  12 марта
13 марта 2026, 01:50

Актер Тарас Цымбалюк дал совет следующему "Холостяку"

13 марта 2026, 01:50
Фото: из открытых источников
Актер Тарас Цымбалюк был героем шоу "Холостяк". Теперь он рассказал, что посоветовал бы следующему участнику шоу

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Тарас Цымбалюк стал героем в прошлом сезоне шоу "Холостяк". С победительницей Надин отношения не сложились. Позже девушка рассказывала, что они решили не продолжать отношения в разговоре, который проходил в социальной сети.

Теперь актер дал совет тому, кто станет следующим героем "Холостяка". По его словам, следует хорошо изучить фундамент и структуру шоу, учесть все подводные камни и быть готовым к любым неожиданностям.

Напомним, ранее герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как на самом деле проходили съемки шоу. По его словам, он совещался с продюсерами, потому что ему было все равно, кто из девушек уйдет из проекта перед финалом.

