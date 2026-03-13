Актер Тарас Цымбалюк дал совет следующему "Холостяку"
Актер Тарас Цымбалюк был героем шоу "Холостяк". Теперь он рассказал, что посоветовал бы следующему участнику шоу
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Тарас Цымбалюк стал героем в прошлом сезоне шоу "Холостяк". С победительницей Надин отношения не сложились. Позже девушка рассказывала, что они решили не продолжать отношения в разговоре, который проходил в социальной сети.
Теперь актер дал совет тому, кто станет следующим героем "Холостяка". По его словам, следует хорошо изучить фундамент и структуру шоу, учесть все подводные камни и быть готовым к любым неожиданностям.
Напомним, ранее герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как на самом деле проходили съемки шоу. По его словам, он совещался с продюсерами, потому что ему было все равно, кто из девушек уйдет из проекта перед финалом.