20:49  12 марта
Завтра в Украине прогнозируют сухую, солнечную и теплую погоду
20:11  12 марта
В Харькове 6 детей провалились под лед
19:25  12 марта
В Одессе люди могут остаться без питьевой воды
UA | RU
UA | RU
13 марта 2026, 01:35

Эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба женится

13 марта 2026, 01:35
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба и известная издательство Светлана Павелецкая решили пожениться. Они рассказали, как это произошло

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Долгое время эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба и известная издательство Светлана Павелецкая говорили, что брак им не нужен. Однако теперь они признались, что подали заявление о регистрации брака. Инициатором стала Светлана, а Дмитрий Кулеба не стал спорить.

"Я уверен, что я не стану больше любить Света, а она не станет больше любить меня из-за того, что мы официально зарегистрируемся. Но за этот год я понял, что для женщины это важная история. И если это делает мою женщину счастливой, если ей это дает дополнительный приток счастья и уверенности, то я счастлив делать ее счастливой", - говорит Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее Светлана Павелецкая говорила, что следует продвигать секс-игрушки, которые могут регулировать температуру. По ее словам, такие гаджеты могли бы помогать согреваться во время блекаутов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Неприятно очень": певицу Олю Полякову ограбили
12 марта 2026, 01:55
Певец Виталий Козловский отменил концерты из-за состояния здоровья
12 марта 2026, 01:35
Актриса Антонина Хижняк объяснила, почему может носить одежду 9 лет
12 марта 2026, 00:55
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Актер Тарас Цымбалюк дал совет следующему "Холостяку"
13 марта 2026, 01:50
Инфляция в Украине ускорилась: что стало дороже, а что подешевело
13 марта 2026, 00:50
В Киевской области поезд насмерть сбил мужчину
12 марта 2026, 22:55
Киевлянин заказал убийство тёщи из-за денег, которые она собирала на жильё его детям
12 марта 2026, 22:48
В Житомире простились с командиром 39-й бригады тактической авиации Александром Довгачем
12 марта 2026, 21:12
В Днепре загорелся жилой дом: женщина сгорела заживо
12 марта 2026, 20:55
Завтра в Украине прогнозируют сухую, солнечную и теплую погоду
12 марта 2026, 20:49
Хотел найти работу: на Прикарпатье "работодатель" ограбил мужчину
12 марта 2026, 20:15
В Харькове 6 детей провалились под лед
12 марта 2026, 20:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »