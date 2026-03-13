Эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба женится

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Долгое время эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба и известная издательство Светлана Павелецкая говорили, что брак им не нужен. Однако теперь они признались, что подали заявление о регистрации брака. Инициатором стала Светлана, а Дмитрий Кулеба не стал спорить.

"Я уверен, что я не стану больше любить Света, а она не станет больше любить меня из-за того, что мы официально зарегистрируемся. Но за этот год я понял, что для женщины это важная история. И если это делает мою женщину счастливой, если ей это дает дополнительный приток счастья и уверенности, то я счастлив делать ее счастливой", - говорит Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее Светлана Павелецкая говорила, что следует продвигать секс-игрушки, которые могут регулировать температуру. По ее словам, такие гаджеты могли бы помогать согреваться во время блекаутов.