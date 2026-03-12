20:49  12 марта
Завтра в Украине прогнозируют сухую, солнечную и теплую погоду
20:11  12 марта
В Харькове 6 детей провалились под лед
19:25  12 марта
В Одессе люди могут остаться без питьевой воды
12 марта 2026, 22:48

Киевлянин заказал убийство тёщи из-за денег, которые она собирала на жильё его детям

12 марта 2026, 22:48
Фото: Нацполіція
53-летнему киевлянину сообщено о подозрении по факту организации покушения на умышленное убийство, совершённое из корыстных мотивов и по заказу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Мужчина имел длительный конфликт с матерью своей бывшей жены из-за имущества и решил избавиться от женщины. Кроме того, подозреваемый хотел завладеть средствами, которые бывшая тёща собирала, чтобы купить жильё внукам – его детям.

Мужчина начал искать киллера и обратился к знакомому за помощью. В дальнейшем его действия попали в поле зрения правоохранителей.

Мужчину познакомили с человеком, которого он воспринимал как исполнителя. Подозреваемый согласился заплатить псевдо-киллеру 5 тысяч долларов США за убийство экс-тёщи или позволить "исполнителю" забрать деньги, которые тот мог бы найти в доме женщины после преступления. Также он предоставлял всю информацию о потерпевшей, необходимую для реализации плана.

Правоохранители задокументировали действия мужчины на этапе подготовки. Преступление удалось предотвратить.

Оперативники инсценировали убийство женщины: живую потерпевшую облили краской для Хелловина, положили на пол, связали руки и сделали фото.

В настоящее время с женщиной всё хорошо. За помощью психолога она не обращалась.

Снимки с её псевдо-убийством передали подозреваемому как доказательство якобы выполненного заказа. После этого его задержали.

Мужчине сообщено о подозрении в организации оконченного покушения на умышленное убийство по заказу из корыстных мотивов.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

криминал убийство
