Киевлянин заказал убийство тёщи из-за денег, которые она собирала на жильё его детям

Фото: Нацполіція

53-летнему киевлянину сообщено о подозрении по факту организации покушения на умышленное убийство, совершённое из корыстных мотивов и по заказу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Мужчина имел длительный конфликт с матерью своей бывшей жены из-за имущества и решил избавиться от женщины. Кроме того, подозреваемый хотел завладеть средствами, которые бывшая тёща собирала, чтобы купить жильё внукам – его детям.

Мужчина начал искать киллера и обратился к знакомому за помощью. В дальнейшем его действия попали в поле зрения правоохранителей.

Мужчину познакомили с человеком, которого он воспринимал как исполнителя. Подозреваемый согласился заплатить псевдо-киллеру 5 тысяч долларов США за убийство экс-тёщи или позволить "исполнителю" забрать деньги, которые тот мог бы найти в доме женщины после преступления. Также он предоставлял всю информацию о потерпевшей, необходимую для реализации плана.

Правоохранители задокументировали действия мужчины на этапе подготовки. Преступление удалось предотвратить.

Оперативники инсценировали убийство женщины: живую потерпевшую облили краской для Хелловина, положили на пол, связали руки и сделали фото.

В настоящее время с женщиной всё хорошо. За помощью психолога она не обращалась.

Снимки с её псевдо-убийством передали подозреваемому как доказательство якобы выполненного заказа. После этого его задержали.

Мужчине сообщено о подозрении в организации оконченного покушения на умышленное убийство по заказу из корыстных мотивов.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.