10:38  22 січня
У Миколаєві судитимуть стоматолога, через недбалість якого помер пацієнт
08:57  22 січня
Лікарі одеського ТЦК масово видавали фіктивні висновки ВЛК
07:54  22 січня
Бійка на ковзанці ВДНГ: поліція повідомила про підозру 27-річному киянину
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 08:21

Замість $1 500 – до 8 років ув'язнення: у Києві затримали палія авто військового

22 січня 2026, 08:21
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві затримали зловмисника, який на замовлення ворожих спецслужб підпалив автомобіль військовослужбовця в Оболонському районі столиці

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пожежу автомобіля Mitsubishi на проспекті Оболонському. На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група територіального управління поліції та співробітники ДСНС.

Правоохоронці з'ясували, що транспортний засіб належить військовослужбовцю Збройних сил України, який наразі боронить державу на фронті.

Під час огляду місця події поліцейські виявили пляшки з-під засобу для розпалювання. Проаналізувавши записи з камер відеоспостереження, слідчі ідентифікували особу палія – ним виявився 29-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці встановили, що фігурант отримав завдання через месенджер від так званого "куратора", пов’язаного з ворожими спецслужбами.

За даними слідства, зловмисник обрав автомобіль військового, вилив на капот позашляховика легкозаймисту рідину та підпалив його. Представник ворога пообіцяв виконавцю грошову винагороду у розмірі 1 500 доларів, однак обіцяних коштів той так і не отримав.

Палія затримано. Йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше затримали жителя Запоріжжя, який заробляв на життя підпалами для росіян. Таку "роботу" він теж знайшов в інтернеті. На замовлення РФ він підпалював авто військових та вчиняв підпали за залізниці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Оболонський район палій підпал автомобіль військові авто СБУ поліція підозра
На Львівщині викрили аферистів, які вкрали в людей майже мільйон
21 січня 2026, 21:30
Вистрелив у голову та втік: на Київщині на чоловіка напали, коли він йшов додому
21 січня 2026, 21:15
Крали гроші прямо з карток: на Житомирщині 19-річний хлопець організував "банду аферистів"
21 січня 2026, 13:15
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Працював на онлайн-магазин: на Харківщині затримали кур'єра наркотиків
22 січня 2026, 11:30
В Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки
22 січня 2026, 11:24
Розвідували наслідки удару "Орєшніком" по Львівщині: СБУ затримала російських агентів
22 січня 2026, 11:07
Зеленський прибув до Давосу: запланована зустріч із Трампом та участь у форумі
22 січня 2026, 10:53
Армія РФ вже десяту годину атакує "шахедами" Кривий Ріг
22 січня 2026, 10:51
У Миколаєві судитимуть стоматолога, через недбалість якого помер пацієнт
22 січня 2026, 10:38
На Одещині внаслідок російської атаки загинув підліток
22 січня 2026, 10:28
Спецпосланець США назвав переговори з українською делегацією "продуктивними"
22 січня 2026, 10:26
Зеленський летить у Давос на зустріч з Трампом, – Bloomberg
22 січня 2026, 10:04
В Україні понад 122 тисячі хворих на ГРВІ: тільки один регіон трохи перевищив епідпоріг
22 січня 2026, 09:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »