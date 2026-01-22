Замість $1 500 – до 8 років ув'язнення: у Києві затримали палія авто військового

Фото: Національна поліція

У Києві затримали зловмисника, який на замовлення ворожих спецслужб підпалив автомобіль військовослужбовця в Оболонському районі столиці

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пожежу автомобіля Mitsubishi на проспекті Оболонському. На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група територіального управління поліції та співробітники ДСНС.

Правоохоронці з'ясували, що транспортний засіб належить військовослужбовцю Збройних сил України, який наразі боронить державу на фронті.

Під час огляду місця події поліцейські виявили пляшки з-під засобу для розпалювання. Проаналізувавши записи з камер відеоспостереження, слідчі ідентифікували особу палія – ним виявився 29-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці встановили, що фігурант отримав завдання через месенджер від так званого "куратора", пов’язаного з ворожими спецслужбами.

За даними слідства, зловмисник обрав автомобіль військового, вилив на капот позашляховика легкозаймисту рідину та підпалив його. Представник ворога пообіцяв виконавцю грошову винагороду у розмірі 1 500 доларів, однак обіцяних коштів той так і не отримав.

Палія затримано. Йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше затримали жителя Запоріжжя, який заробляв на життя підпалами для росіян. Таку "роботу" він теж знайшов в інтернеті. На замовлення РФ він підпалював авто військових та вчиняв підпали за залізниці.