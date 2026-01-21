18:24  21 січня
21 січня 2026, 19:47

Першого заступника Солом’янської РДА викрили на схемі ухилення від служби в ЗСУ

21 січня 2026, 19:47
Фото: ілюстративне
Правоохоронці розслідують схему ухилення від служби в ЗСУ за участю посадовця столичної РДА

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили посадовця Києва у схемі, що дозволяла уникати військового обліку. За даними слідства, чиновник підробляв документи, фіктивно зараховуючи громадян до ЗСУ, а згодом організовував їхнє списання з військового обліку.

За інформацією джерел вищевказаного видання, йдеться про першого заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Смика. Слідчі наразі з’ясовують повний масштаб оборудок та кількість осіб, які могли скористатися цією схемою.

У межах розслідування правоохоронці перевіряють документи, електронні бази та контактні дані громадян, щоб встановити всі факти порушень. Місцева адміністрація поки що коментарів щодо ситуації не надавала.

Санкції за подібні дії передбачають кримінальну відповідальність за підробку документів та сприяння ухиленню від служби в ЗСУ. Слідчі продовжують роботу для формування повного обвинувального акту.

Раніше повідомлялося, у Києві затримали 30-річного чоловіка, який організував схему уникнення військової служби в зоні бойових дій, пропонуючи військовозобов'язаним за 12 тисяч доларів працевлаштування на спеціалізоване підприємство для бронювання або проходження служби у тилових підрозділах Київського гарнізону.

16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
