Правоохоронці розслідують схему ухилення від служби в ЗСУ за участю посадовця столичної РДА

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили посадовця Києва у схемі, що дозволяла уникати військового обліку. За даними слідства, чиновник підробляв документи, фіктивно зараховуючи громадян до ЗСУ, а згодом організовував їхнє списання з військового обліку.

За інформацією джерел вищевказаного видання, йдеться про першого заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Смика. Слідчі наразі з’ясовують повний масштаб оборудок та кількість осіб, які могли скористатися цією схемою.

У межах розслідування правоохоронці перевіряють документи, електронні бази та контактні дані громадян, щоб встановити всі факти порушень. Місцева адміністрація поки що коментарів щодо ситуації не надавала.

Санкції за подібні дії передбачають кримінальну відповідальність за підробку документів та сприяння ухиленню від служби в ЗСУ. Слідчі продовжують роботу для формування повного обвинувального акту.

Раніше повідомлялося, у Києві затримали 30-річного чоловіка, який організував схему уникнення військової служби в зоні бойових дій, пропонуючи військовозобов'язаним за 12 тисяч доларів працевлаштування на спеціалізоване підприємство для бронювання або проходження служби у тилових підрозділах Київського гарнізону.