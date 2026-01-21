Пытался зарезать бойца ВСУ: в Запорожье задержали агента-киллера ФСБ

Фото: СБУ

Правоохранители предотвратили заказное убийство украинского воина в Запорожье. В прифронтовом городе по "горячим следам" задержали агента ФСБ, пытавшегося ликвидировать офицера ВСУ, проходившего реабилитацию после ранения на передовой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Сначала российские спецслужбисты заманили украинского защитника в городскую промзону под видом "свидания". На место встречи должна прийти девушка, с которой он познакомился на профильном сайте.

Впрочем, вместо нее в промзоне появился киллер в балаклаве, напавший на военного со спины и нанесший ему шесть ударов в участок шеи, грудной клетки, живота и правой ноги. После этого нападавший скрылся.

В результате глубоких колотых ранений пострадавшего госпитализировали в реанимацию, где он находится в тяжелом состоянии.

В течение нескольких часов после покушения сотрудники СБУ разыскали киллера и задержали его у родственников, где он пытался "залечь на дно".

Заказ ФСБ выполнял 25-летний местный безработный, попавший в поле зрения российской спецслужбы, когда искал "легкие заработки" в телеграм-каналах. После "тестовых" поджогов в городе россияне поручили ему убить офицера ВСУ. Адрес планируемого покушения он получил от куратора из РФ.

Чтобы привлечь украинского воина "на локацию", ФСБ создала на сайте знакомств фейковый аккаунт девушки, пригласившей его на встречу.

Вблизи места нападения обнаружили нож, от которого киллер избавился во время побега. Также у него изъяли смартфон и планшет, с которыми он контактировал с ФСБ.

Агенту объявили подозрение по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК Украины (законченное покушение на умышленное убийство).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

