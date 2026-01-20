Київ отримає дві електростанції від Німеччини
До української столиці наступного тижня прибудуть з Німеччини ще дві когенераційні установки, які забезпечать киян електро- і теплопостачанням
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
За словами мера української столиці, міська влада домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок.
Кличко зазначив, що міні-ТЕЦ повинні надійти до української столиці наступного тижня.
Наразі у Києві вже встановлено 5 таких установок.
Нагадаємо, у пункти незламності від початку їх роботи у столиці вже звернулись майже 32 тисячі людей. Такі дані наводять у ДСНС.
