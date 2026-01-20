20:57  20 січня
Жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла
17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
20 січня 2026, 21:41

Київ отримає дві електростанції від Німеччини

20 січня 2026, 21:41
ілюстративне фото: з відкритих джерел
До української столиці наступного тижня прибудуть з Німеччини ще дві когенераційні установки, які забезпечать киян електро- і теплопостачанням

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За словами мера української столиці, міська влада домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок.

Кличко зазначив, що міні-ТЕЦ повинні надійти до української столиці наступного тижня.

Наразі у Києві вже встановлено 5 таких установок.

Нагадаємо, у пункти незламності від початку їх роботи у столиці вже звернулись майже 32 тисячі людей. Такі дані наводять у ДСНС.

16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
07 серпня 2025
