Депутат Киевсовета Кузьменко заявил о переломе позвоночника и обвинил городские службы

Фото: Facebook/Евгений Кузьменко

Депутат Киевского городского совета Евгений Кузьменко (партия "Слуга народа") сообщил, что получил перелом позвоночника в результате падения и обвинил городские службы и управляющие компании в ненадлежащем содержании городской инфраструктуры в зимний период

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По словам Кузьменко, полученная травма заставит его минимум на четыре месяца выбыть из активной жизни и работы.

"Искренне спасибо городским службам и управляющим компаниям. Зима пришла неожиданно. Перелом позвоночника – на 4 месяца выпал минимум", – написал он.

Также депутат добавил: "Стыдно за нашу с вами работу. Город счастливых людей…".

Напомним, накануне мэр Киева Виталий Кличко дал главам районных государственных администраций столицы срок до вечера 19 января для уборки снега и льда.

Затем начальник КМВА Тимур Ткаченко заявил, что очистка города от снега – это работа коммунальщиков, ответственных за свою работу перед Киевской городской госадминистрацией.