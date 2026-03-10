08:56  10 марта
В Черкасской области в результате пожара погибли женщина и ребенок
10 марта
В Черниговской области нашли остатки российской ракеты
10 марта
В Тернопольской области 33-летний мужчина погиб, подорвавшись на боеприпасе в лесу
10 марта 2026, 09:54

Готовила новый удар РФ по ТЭЦ и оборонным предприятиям: в Киеве задержали российского агента

10 марта 2026, 09:54
Фото: СБУ
Контрразведка СБУ задержала еще одного агента ФСБ в Киеве. Она собирала информацию для нового обстрела энергетической инфраструктуры столицы, в частности, проводила доразведку возле городских теплоэлектроцентралей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Кроме того, фигурантка следила за функционированием государственных и частных предприятий, работающих на оборонную промышленность Украины, передавая координаты для подготовки ракетных атак.

Агент "маскировала" свои разведвылазки под видом прогулок с маленькой дочерью. При этом она регулярно меняла одежду и манеру поведения на улице.

На самом деле, как установило расследование, фигурантка отслеживала техническое состояние энергообъектов после недавних ракетно-дроновых атак РФ и собирала актуальную информацию о состоянии предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Злоумышленница обозначала координаты на гугл-карте, а затем фотографировала на телефонную камеру потенциальные цели.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали по месту жительства в Оболонском районе Киева.

По данным следствия, задачу врага выполняла завербованная ФСБ продавщица магазина одной из торговых сетей. Вниманию россиян она попала при поиске "легких заработков" в Телеграм-каналах. Согласившись на обещание быстрой подработки, женщина начала объезжать город, чтобы скорректировать новые ракетно-дроновые удары по киевским ТЭЦ и оборонным предприятиям.

Во время обысков у задержанной изъяли смартфон, с которого она координировала свои действия с куратором ФСБ, и сменные сим-карты.

Фигурантке объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала корректировщика, приводившего российские обстрелы по Киеву. Им оказался завербованный ФСБ 59-летний предприниматель, занимавшийся изготовлением бронированного стекла для авто Сил обороны.

