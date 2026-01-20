12 тисяч доларів за "квиток" від гарячих точок: у Києві ділок продавав роботу в тилу

Фото: Нацполіція

У Києві затримали чоловіка, який за хабар пропонував військовозобов'язаним уникати військової служби в зоні бойових дій. Для цього він пропонував або працевлаштування на підприємстві для оформлення бронювання, або проходження служби в тилових підрозділах

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

30-річний чоловік у столиці організував схему. Він переконував військовозобов'язаних чоловіків у тому, що зможе "вирішити питання" з мобілізацією. Він пропонував дві опції: працевлаштування на спеціалізоване підприємство для отримання відстрочки від призову або проходження служби у тилових підрозділах військової частини.

За те, щоб влаштувати "клієнта" до однієї з військових частин Київського гарнізону та забезпечити проходження служби без залучення до виконання бойових завдань, він просив 12 тисяч доларів. Для переконливості він запевняв, що оформленням документів нібито займатиметься особисто заступник командира військової частини.

"Поліцейські затримали зловмисника одразу після отримання першої частини коштів. Слідчі Оболонського управління поліції ГУНП у місті Києві повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.