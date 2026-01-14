На Закарпатье умер ребенок, который был госпитализирован из стоматологии в тяжелом состоянии

Фото: Нацполиция

Сотрудники Ужгородского районного управления полиции приступили к досудебному расследованию по факту смерти 12-летней девочки. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали после стоматологической клиники

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Госпитализировали 12-летнюю девочку в одну из больниц Ужгорода 5 января. При этом правоохранителям об этом тогда не сообщалось. В течение девяти дней ребенок был в реанимации. К сожалению, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Уже 14 января правоохранители получили уведомление о смерти ребенка в больнице. Полиция начала уголовное производство.

"В настоящее время по делу продолжаются первоочередные следственные действия, в частности в помещении стоматологической клиники проводится обыск. Следователи изымают медицинскую документацию", - сообщили в полиции.

