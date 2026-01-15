В Киевской области из-за ночной атаки повреждены восемь домов

В Киевской области из-за ночной атаки повреждены частные дома
Ночью 15 января российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по столичному региону
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В результате атаки в Бучанском районе повреждены 8 частных домов и автомобиль.
К счастью, пострадавших нет.
На месте происшествия работают полицейские и спасатели.
Напомним, утром 15 января обломки российского БПЛА попали в 15-этажный жилой дом в Соломенском районе Киева.
