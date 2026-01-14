Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве продолжают действовать экстренные и аварийные отключения электроэнергии, а возвращение к плановым графикам в ближайшее время не ожидается

Об этом на брифинге сообщил и.о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, передает RegioNews.

По словам чиновника, энергетическая инфраструктура столицы получила серьезные повреждения в результате последних массированных атак. Поэтому систему отопления приходилось временно останавливать в 6000 домов. Сейчас ситуация остается тяжелой, но контролируемой – специалисты работают над резервным питанием города, которое является самым большим потребителем электричества в стране.

Самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается на левом берегу Киева. На правом берегу состояние сетей удалось немного стабилизировать, поэтому оно находится в лучшем положении.

Энергетики работают на поврежденных объектах круглосуточно, однако восстановление сложного оборудования требует значительного времени.

Пантелеев отметил, что из-за погодных условий и высокой нагрузки на систему дать конкретные прогнозы по улучшению ситуации невозможно.

"В ближайшее время будем с вами жить в таких вот непростых условиях", – сказал чиновник.

В то же время он добавил, что вся критическая инфраструктура столицы заживлена и работает.

Напомним, из-за масштабных отключений электроэнергии в Киеве и Киевской области временно прекратила работу часть супермаркетов крупных торговых сетей.