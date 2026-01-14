13:59  14 января
Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
09:35  14 января
В центре Одессы автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе
08:38  14 января
В Киеве женщина ранила сожителя четырьмя ударами ножа
UA | RU
UA | RU
14 января 2026, 13:48

Без прогнозов на улучшение: в КГГА рассказали о критической ситуации со светом в Киеве

14 января 2026, 13:48
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве продолжают действовать экстренные и аварийные отключения электроэнергии, а возвращение к плановым графикам в ближайшее время не ожидается

Об этом на брифинге сообщил и.о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, передает RegioNews.

По словам чиновника, энергетическая инфраструктура столицы получила серьезные повреждения в результате последних массированных атак. Поэтому систему отопления приходилось временно останавливать в 6000 домов. Сейчас ситуация остается тяжелой, но контролируемой – специалисты работают над резервным питанием города, которое является самым большим потребителем электричества в стране.

Самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается на левом берегу Киева. На правом берегу состояние сетей удалось немного стабилизировать, поэтому оно находится в лучшем положении.

Энергетики работают на поврежденных объектах круглосуточно, однако восстановление сложного оборудования требует значительного времени.

Пантелеев отметил, что из-за погодных условий и высокой нагрузки на систему дать конкретные прогнозы по улучшению ситуации невозможно.

"В ближайшее время будем с вами жить в таких вот непростых условиях", – сказал чиновник.

В то же время он добавил, что вся критическая инфраструктура столицы заживлена и работает.

Напомним, из-за масштабных отключений электроэнергии в Киеве и Киевской области временно прекратила работу часть супермаркетов крупных торговых сетей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев отключения света свет электроснабжение электроэнергия КГГА
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Агентку РФ, которая годами вела антиукраинскую деятельность, назначили на важный пост в Верховную Раду
14 января 2026, 14:53
Под Киевом люди сидят без света более 20 часов
14 января 2026, 14:36
Умер депутат от "Слуги народа": что известно
14 января 2026, 14:30
Украина получила нового вице-премьера и министра энергетики
14 января 2026, 14:25
Задушил из-за ревности: в Киеве мужчина убил жену через полгода после свадьбы
14 января 2026, 14:01
Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
14 января 2026, 13:59
На Буковине разоблачили хищение средств на ремонте дорог: "заработали" более полумиллиона
14 января 2026, 13:55
В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию
14 января 2026, 13:36
"Прослушку" Тимошенко осуществлял депутат "Слуги народа", – источники
14 января 2026, 13:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »