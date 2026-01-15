У Києві без тепла залишаються 287 будинків: енергетики працюють цілодобово

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві станом на ранок 15 січня без теплопостачання залишаються 287 житлових будинків

Про це в телеефірі повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, передає RegioNews.

За її словами, ще вчора без опалення залишалося понад 470 будинків, тож ситуація поступово покращується. Енергетики працюють над відновленням теплопостачання цілодобово.

Поп також зазначила, що у всіх районах міста діють близько 1,3 тисячі пунктів незламності, де мешканці можуть зігрітися та зарядити пристрої.

Як відомо, в ніч на 9 січня Київ зазнав масованої атаки російських військ.

Нині в столиці продовжують діяти екстрені та аварійні відключення електроенергії, а повернення до планових графіків найближчим часом не очікується.

За словами в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, енергетична інфраструктура столиці зазнала серйозних пошкоджень внаслідок останніх масованих атак. Через це систему опалення доводилося тимчасово зупиняти у 6000 будинків. Наразі ситуація залишається важкою, але контрольованою.