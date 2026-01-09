Масштабний удар по Києву: зросла кількість постраждалих

Фото: поліція

У ніч на 9 січня столиця знову зазнала масштабної ворожої атаки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Станом на 07:00 зафіксовані пошкодження у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури.

Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник.

Постраждали 24 людини, серед них: працівники ДСНС та троє медиків, які працювали на місці влучання у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл.

Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС та іншими службами продовжують працювати на місцях, фіксують та документують наслідки чергового воєнного злочину.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Київ ударними дронами. Є влучання у житлові будинки. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих та 19 постраждалих.

У місті є пошкодження критичної інфраструктури – в окремих районах спостерігаються перебої з електропостачанням та водою.

Через складну енергетичну ситуацію в Києві рух поїздів метро на "червоній" лінії тимчасово здійснюється зі змінами.