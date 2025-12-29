ДТП в Киевской области: один погибший, пострадали 13 человек

Фото: ГСЧС

ДТП произошло 28 декабря около 21:10, на трассе Киев-Харьков, вблизи села Иванков Бориспольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что водитель маршрутки Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Jeep и Volkswagen.

В результате ДТП водитель автомобиля Jeep погиб на месте, водитель маршрутки получил травмы. Общее количество пострадавших составляет 13 человек, в больницы доставили 6 пассажиров, другим оказали медпомощь на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, днем 28 декабря в Ивано-Франковской области перевернулся пассажирский автобус. Один человек погиб, восемь – получили травмы.