ДТП в Киевской области: один погибший, пострадали 13 человек

В Киевской области произошло ДТП с маршруткой: один погибший, пострадали 13 человек
ДТП произошло 28 декабря около 21:10, на трассе Киев-Харьков, вблизи села Иванков Бориспольского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Предварительно установлено, что водитель маршрутки Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Jeep и Volkswagen.
В результате ДТП водитель автомобиля Jeep погиб на месте, водитель маршрутки получил травмы. Общее количество пострадавших составляет 13 человек, в больницы доставили 6 пассажиров, другим оказали медпомощь на месте.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, днем 28 декабря в Ивано-Франковской области перевернулся пассажирский автобус. Один человек погиб, восемь – получили травмы.
