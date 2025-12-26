ДТП в Кривом Роге: автомобили разбросало по мокрой дороге
ДТП произошло 2 декабря в Кривом Роге на Южном ГОКе. В результате аварии есть пострадавшие
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
На мокрой дороге столкнулись автомобили. Машины практически разбросало по дороге. В результате ДТП пострадали два человека. Водителей (мужчины 38 и 46 лет) госпитализировали медики.
Напомним, на Львовщине легковушка выехала с дороги и врезалась в дерево. Пострадали 19-летний водитель и 17-летний пассажир. Известно, что водитель управлял подвыпившим автомобилем.

