ДТП в Кривом Роге: автомобили разбросало по мокрой дороге

Фото: Нацполиция

ДТП произошло 2 декабря в Кривом Роге на Южном ГОКе. В результате аварии есть пострадавшие

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

На мокрой дороге столкнулись автомобили. Машины практически разбросало по дороге. В результате ДТП пострадали два человека. Водителей (мужчины 38 и 46 лет) госпитализировали медики.

