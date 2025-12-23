В Черкасской области в результате ночной атаки повреждены дома
С ночи враг снова комбинированно атаковал Украину и ее инфраструктуру. Под прицелом была и Черкасщина
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
Предварительно, в пределах области силы ПВО обезвредили 8 российских ракет и 13 БпЛА.
Пока информации о травмированных нет.
Известно, что на Уманщине обломками повреждены несколько жилых домов. На другой локации – крыша хозяйственного строения частного предприятия.
Обследование территории продолжается.
Напомним, 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.
Российская армия применила против Украины более 600 беспилотников и десятки ракет. В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях.