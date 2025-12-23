Иллюстративное фото: из открытых источников

С ночи враг снова комбинированно атаковал Украину и ее инфраструктуру. Под прицелом была и Черкасщина

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

Предварительно, в пределах области силы ПВО обезвредили 8 российских ракет и 13 БпЛА.

Пока информации о травмированных нет.

Известно, что на Уманщине обломками повреждены несколько жилых домов. На другой локации – крыша хозяйственного строения частного предприятия.

Обследование территории продолжается.

Напомним, 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.

Российская армия применила против Украины более 600 беспилотников и десятки ракет. В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях.