14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
17 грудня 2025, 16:35

У Києві іноземцям "продавали" українок для шлюбу

17 грудня 2025, 16:35
Фото: Нацполіція
У Києві відправили на лаву підсудних вісім учасників злочинної схеми. Зловмисники продавали фіктивні шлюби з українками заради посвідки на тимчасове проживання

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Зловмисники знаходили "клієнтів" серед громадян Центральної Азії та Закавказького регіону, які бажали жити в Україні. Їм пропонували фіктивний шлюб з українкою, щоб можна було отримати посвідку на тимчасове проживання на території держави.

Згодом вони шукали жінок, які погодяться на фіктивний шлюб за 2-10 тисяч гривень, і допомагали чоловікам оформити документи. За свої "послуги" зловмисники брали від 1 до 3 тисяч доларів.

"Серед обвинувачених - організатор схеми та двоє його співучасників, двоє "наречених", а також троє іноземців — замовники "послуг". Їм загрожує до 9 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.

фіктивний шлюб поліція
17 грудня 2025
