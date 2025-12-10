У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ

09:25  10 грудня
Леонід Каденюк у космосі. Фото: Facebook.com/DKAUkraine
У Києві вранці 10 грудня було виявлено тіло 41-річного Дмитра Каденюка, сина першого українського космонавта Леоніда Каденюка

Про це повідомляють джерела РБК-Україна, передає RegioNews.

За інформацією знайомих родини, тіло чоловіка знайшла його мати, Віра Каденюк, у квартирі на площі Лесі Українки. Воно лежало біля вхідних дверей, на тілі були численні рани, а у руці – ніж.

Передсмертної записки не виявлено, характер ушкоджень може свідчити про можливу боротьбу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Обставини трагедії наразі з'ясовуються.

Як відомо, Леонід Каденюк став першим (і наразі єдиним) астронавтом незалежної України. 19 листопада 1997 року він здійснив політ на американському космічному човнику "Колумбія" в рамках місії STS-87.

Після повернення в Україну Каденюк служив у Збройних силах, обіймав посади в космічній галузі, був народним депутатом, займався розвитком авіації та космосу.

Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року у Києві.

Нагадаємо, в Кривому Розі поліція затримала 20-річного підозрюваного після жорстокого вбивства чоловіка у власному будинку. За даними слідства, нападник завдав жертві майже 20 ножових поранень, а потім підпалив його тіло, намагаючись приховати сліди злочину.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
