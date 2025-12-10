У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ

Леонід Каденюк у космосі. Фото: Facebook.com/DKAUkraine

Про це повідомляють джерела РБК-Україна, передає RegioNews.

За інформацією знайомих родини, тіло чоловіка знайшла його мати, Віра Каденюк, у квартирі на площі Лесі Українки. Воно лежало біля вхідних дверей, на тілі були численні рани, а у руці – ніж.

Передсмертної записки не виявлено, характер ушкоджень може свідчити про можливу боротьбу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Обставини трагедії наразі з'ясовуються.

Як відомо, Леонід Каденюк став першим (і наразі єдиним) астронавтом незалежної України. 19 листопада 1997 року він здійснив політ на американському космічному човнику "Колумбія" в рамках місії STS-87.

Після повернення в Україну Каденюк служив у Збройних силах, обіймав посади в космічній галузі, був народним депутатом, займався розвитком авіації та космосу.

Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року у Києві.

