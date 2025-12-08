Фото: полиция

Полицейские завершили досудебное расследование дела и направили обвинительный акт в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщину будут судить по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное повреждение имущества путем поджога).

За совершенное 44-летней фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в октябре этого года в Святошинском районе столицы. 44-летняя женщина пришла к подъезду 23-летней дочери и с помощью зажигалки подожгла входную дверь ее квартиры из-за конфликта.