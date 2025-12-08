08:23  08 грудня
08 грудня 2025, 08:50

У Києві судитимуть жінку, яка підпалила двері квартири доньки через конфлікт

08 грудня 2025, 08:50
Фото: поліція
Поліцейські завершили досудове розслідування справи та скерували обвинувальний акт до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінку судитимуть за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

За скоєне 44-річній фігурантці загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, інцидент стався у жовтні цього року у Святошинському районі столиці. 44-річна жінка прийшла до під’їзду 23-річної доньки та за допомогою запальнички підпалила вхідні двері її квартири через конфлікт.


