Попередньо, 16-річний підліток виліз на вагон міської електрички. Згодом він отримав удар струмом. Від отриманих травм хлопець загинув.

"На місці працюють слідчо-оперативна група Голосіївського та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт. Обставини події з’ясовуються", - повідомив у поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 13-річний підліток знайшов у помешканні гранату Ф-1 та привів її в дію. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Його 37-річного вітчима госпіталізували у важкому стані, однак за кілька днів він помер у лікарні.