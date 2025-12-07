Виліз на вагон електрички: у Києві загинув підліток
У Києві на станції "Видубичі" сталась трагедія. Загинув 16-річний хлопець
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Попередньо, 16-річний підліток виліз на вагон міської електрички. Згодом він отримав удар струмом. Від отриманих травм хлопець загинув.
"На місці працюють слідчо-оперативна група Голосіївського та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт. Обставини події з’ясовуються", - повідомив у поліції.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 13-річний підліток знайшов у помешканні гранату Ф-1 та привів її в дію. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Його 37-річного вітчима госпіталізували у важкому стані, однак за кілька днів він помер у лікарні.
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Зірка Холостяка Софія Шамія розповіла, скільки повинен заробляти чоловік, щоб бути із нею
07 грудня 2025, 19:30Ціни на тепличні огірки в Україні зростають: що буде далі
07 грудня 2025, 18:30Житель Чернівців піймався на кордоні з "яблуками" на мільйон
07 грудня 2025, 18:15До 16 годин без світла: в Укренерго озвучили графіки обмежень на 8 грудня
07 грудня 2025, 17:55У Харкові BMW на смерть збив чоловіка
07 грудня 2025, 17:40У Дніпрі чоловік із гранатою погрожував перехожим
07 грудня 2025, 17:25Росіяни атакували Запорізьку область: поранено поліцейського
07 грудня 2025, 15:55Фронтмен гурту ADAM пішов із життя після тривалої хвороби
07 грудня 2025, 14:30Смертельна ДТП у Запоріжжі: авто розтрощило від зіткнення з електоопорою
07 грудня 2025, 14:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »