14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2025, 16:38

Розбійний напад у Києві: чоловік підірвав гранату, тікаючи з магазину

21 листопада 2025, 16:38
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали 35-річного киянина, який вчинив розбійний напад на магазин та, тікаючи, підірвав страйкбольну гранату

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався у магазині на вулиці Михайла Стельмаха.

Чоловік намагався вийти з товаром, не розрахувавшись, однак його зупинила касирка. У відповідь він дістав гранату, висмикнув "чеку" та передав її працівниці.

Після цього нападник вибіг на вулицю й кинув "боєприпас" у смітник, де той здетонував, спричинивши паніку серед відвідувачів і перехожих.

На місце оперативно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Фахівці встановили, що вибухнув страйкбольний заряд, і вилучили його рештки.

Правоохоронці швидко встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився місцевий житель, раніше неодноразово судимий за крадіжки та наркозлочини.

Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно в Оболонському районі Києва 39-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зайшов до магазину в ТРЦ та почав конфліктувати з персоналом. Після цього він кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала. На щастя, ніхто не постраждав.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ крадіжка поліція магазин Граната грабіж страйкбольна граната злодій
У Києві чоловік пограбував двох школярів: суд відправив його за ґрати на понад 7 років
21 листопада 2025, 10:53
У Києві 22-річний молодик маскував продаж наркотиків під торгівлю чохлами для телефонів
21 листопада 2025, 09:20
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"
22 листопада 2025, 15:11
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41
Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада 2025, 14:16
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада 2025, 14:02
Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ
22 листопада 2025, 13:25
У ДБР оприлюднили перші результати розслідування у справі "Мідас"
22 листопада 2025, 13:12
"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
22 листопада 2025, 12:28
У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці
22 листопада 2025, 11:59
Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині
22 листопада 2025, 11:22
У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »