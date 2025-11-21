Розбійний напад у Києві: чоловік підірвав гранату, тікаючи з магазину

Фото: Національна поліція

Правоохоронці затримали 35-річного киянина, який вчинив розбійний напад на магазин та, тікаючи, підірвав страйкбольну гранату

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався у магазині на вулиці Михайла Стельмаха.

Чоловік намагався вийти з товаром, не розрахувавшись, однак його зупинила касирка. У відповідь він дістав гранату, висмикнув "чеку" та передав її працівниці.

Після цього нападник вибіг на вулицю й кинув "боєприпас" у смітник, де той здетонував, спричинивши паніку серед відвідувачів і перехожих.

На місце оперативно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Фахівці встановили, що вибухнув страйкбольний заряд, і вилучили його рештки.

Правоохоронці швидко встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився місцевий житель, раніше неодноразово судимий за крадіжки та наркозлочини.

Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно в Оболонському районі Києва 39-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зайшов до магазину в ТРЦ та почав конфліктувати з персоналом. Після цього він кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала. На щастя, ніхто не постраждав.