Лгал об избиении на Майдане: в Киеве судили мужчину, который обманом получил выплаты за Революцию Достоинства

Подольский районный суд Киева рассмотрел дело о мошенничестве Речь идет о мужчине, который лгал об избиении во время Революции Достоинства

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В декабре 2019 года мужчина подал в Офис генпрокурора заявление о преступлении и получил телесные повреждения во время Революции достоинства. В заявлении он утверждал, что работники "Беркут" наносили удары по спине, лицу, а также выбили ему около десяти зубов. Он отметил, что потерял зрение на правый глаз, получил ранение левой руки от взрыва гранаты.

В марте 2021 года мужчина получил 200 тысяч гривен компенсации. Однако впоследствии выяснилось, что он вообще не участвовал в акциях протеста в столице в феврале 2014 года.

Впоследствии товарищ мужчины тоже подал аналогичное заявление. Он утверждал, что его избили, когда он у сцены Майдана помогал другу. При этом и первый "потерпевший" не остановился на полученной выплате и в течение 2021-2023 годов продолжил писать заявления, жалобы и ходатайства в Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

В январе 2025 года один из "потерпевших" заключил соглашение о признании виновности. Его приговорили к трем годам лишения свободы, но уволили с испытательным сроком два года. Этот мужчина в 2021 году писал заявление, чтобы его признали потерпевшим, и свидетельствовал в пользу своего товарища.

В ноябре 2025 года суд утвердил еще одно соглашение. Мужчину признали виновным в ложных показаниях. Его приговорили к четырем годам лишения свободы, но уволили с испытательным сроком два года.

Третий фигурант, получивший 200 тысяч гривен компенсации, еще не получил приговор. При этом его данные в приговоре не указывались в целях соблюдения принципа презумпции невиновности.

Напомним, ранее в столице разоблачили мошенников, которые "выдали замуж умершую женщину". Таким образом они присвоили жилье местной жительницы, которая умерла, но не имела наследников.