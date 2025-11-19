14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
13:32  19 ноября
Появилось видео российской атаки по Тернополю
11:15  19 ноября
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2025, 13:55

Лгал об избиении на Майдане: в Киеве судили мужчину, который обманом получил выплаты за Революцию Достоинства

19 ноября 2025, 13:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Подольский районный суд Киева рассмотрел дело о мошенничестве Речь идет о мужчине, который лгал об избиении во время Революции Достоинства

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В декабре 2019 года мужчина подал в Офис генпрокурора заявление о преступлении и получил телесные повреждения во время Революции достоинства. В заявлении он утверждал, что работники "Беркут" наносили удары по спине, лицу, а также выбили ему около десяти зубов. Он отметил, что потерял зрение на правый глаз, получил ранение левой руки от взрыва гранаты.

В марте 2021 года мужчина получил 200 тысяч гривен компенсации. Однако впоследствии выяснилось, что он вообще не участвовал в акциях протеста в столице в феврале 2014 года.

Впоследствии товарищ мужчины тоже подал аналогичное заявление. Он утверждал, что его избили, когда он у сцены Майдана помогал другу. При этом и первый "потерпевший" не остановился на полученной выплате и в течение 2021-2023 годов продолжил писать заявления, жалобы и ходатайства в Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

В январе 2025 года один из "потерпевших" заключил соглашение о признании виновности. Его приговорили к трем годам лишения свободы, но уволили с испытательным сроком два года. Этот мужчина в 2021 году писал заявление, чтобы его признали потерпевшим, и свидетельствовал в пользу своего товарища.

В ноябре 2025 года суд утвердил еще одно соглашение. Мужчину признали виновным в ложных показаниях. Его приговорили к четырем годам лишения свободы, но уволили с испытательным сроком два года.

Третий фигурант, получивший 200 тысяч гривен компенсации, еще не получил приговор. При этом его данные в приговоре не указывались в целях соблюдения принципа презумпции невиновности.

Напомним, ранее в столице разоблачили мошенников, которые "выдали замуж умершую женщину". Таким образом они присвоили жилье местной жительницы, которая умерла, но не имела наследников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мошенничество выплаты суд Киев
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
"Слуга народа" заявила о намерении создать новую коалицию и правительство национальной стойкости
19 ноября 2025, 14:51
Под Киевом BMW опрокинулось после удара в отбойник: погибли водитель и пассажир
19 ноября 2025, 14:36
В НАБУ прокомментировали обыски в "Нафтогазе"
19 ноября 2025, 14:24
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
19 ноября 2025, 14:16
"Готовиться надо всегда к худшему сценарию": в Укрэнерго объяснили, какими могут быть отключения света зимой
19 ноября 2025, 14:15
Верховная Рада уволила главу Минэнерго Светлану Гринчук
19 ноября 2025, 14:09
В Одессе чиновник военной академии угрожал и требовал деньги у курсантов
19 ноября 2025, 13:59
В Черкасской области судили майора ТЦК, который хотел продать мужу его законную отсрочку
19 ноября 2025, 13:55
Тернополь после ракетных ударов: 20 погибших, среди них – двое детей
19 ноября 2025, 13:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Валерий Чалый
Все блоги »