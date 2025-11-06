14:58  06 листопада
В Одесі жорстоко побили тримісячну дитину: підозрювана – бабуся
12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2025, 15:35

У Києві оголосили переможців кінофестивалю "Молодість"

06 листопада 2025, 15:35
Читайте также на русском языке
фото: hromadske
Читайте также
на русском языке

У столичному «Будинку кіно» відбулася церемонія нагородження переможців 54-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість»

Як передає RegioNews, про це журналістам hromadske повідомили організатори фестивалю.

Другий рік поспіль головну нагороду кінофестивалю отримує український фільм. Цьогоріч володарем гран-прі став дебютний повнометражний фільм Юрія Дуная "Втомлені".

Продюсером картини є Пилип Іллєнко. Сюжет заснований на реальних історіях українських захисників, які після бойових дій стикаються з болісними наслідками війни.

Як зазначається, стрічка отримала "Скіфського оленя" та грошову винагороду в розмірі 5000 доларів.

Нагадаємо, 27 жовтня в Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість". Цьогорічна програма фестивалю включала 158 фільмів із 59 країн у 14 конкурсних і позаконкурсних секціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ кінофестиваль Молодість кіно мистецтво
У Києві витратять мільярд на ремонт шляхопроводу
02 листопада 2025, 14:21
У Києві чоловіка засудили за грабіж у сквері на Солом'янці
01 листопада 2025, 12:52
У Києві викрили 21-річну дівчину, яка торгувала наркотиками
31 жовтня 2025, 14:15
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Прикордонникам пропонували понад 22 мільйона: в ДПСУ розповіли про спроби виїхати за кордон за хабар
06 листопада 2025, 16:10
В Івано-Франківську вибухнула зарядна станція в офісі: є поранені
06 листопада 2025, 16:06
Нові санкції проти РФ: що забороняють і кого стосуються
06 листопада 2025, 16:06
Фінмоніторинг на чолі з Проніним понад пів року не надає НАБУ дані щодо руху коштів компанії Fire Point, — УП
06 листопада 2025, 15:58
Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
06 листопада 2025, 15:57
Дрони в Брюсселі зірвали поїздку німецького прем’єра, який летів обговорювати боротьбу з БПЛА, — Bild
06 листопада 2025, 15:54
Соратник Зеленського та співласник "Квартал 95" Тимур Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР
06 листопада 2025, 15:47
Павлівка на Запоріжжі під контролем окупантів – DeepState
06 листопада 2025, 15:42
Українці вже два місяці без "нацкешбеку": через що затримуються виплати
06 листопада 2025, 15:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »