У Києві оголосили переможців кінофестивалю "Молодість"

фото: hromadske

Як передає RegioNews, про це журналістам hromadske повідомили організатори фестивалю.

Другий рік поспіль головну нагороду кінофестивалю отримує український фільм. Цьогоріч володарем гран-прі став дебютний повнометражний фільм Юрія Дуная "Втомлені".

Продюсером картини є Пилип Іллєнко. Сюжет заснований на реальних історіях українських захисників, які після бойових дій стикаються з болісними наслідками війни.

Як зазначається, стрічка отримала "Скіфського оленя" та грошову винагороду в розмірі 5000 доларів.

Нагадаємо, 27 жовтня в Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість". Цьогорічна програма фестивалю включала 158 фільмів із 59 країн у 14 конкурсних і позаконкурсних секціях.