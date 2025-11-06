У Києві оголосили переможців кінофестивалю "Молодість"
У столичному «Будинку кіно» відбулася церемонія нагородження переможців 54-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість»
Як передає RegioNews, про це журналістам hromadske повідомили організатори фестивалю.
Другий рік поспіль головну нагороду кінофестивалю отримує український фільм. Цьогоріч володарем гран-прі став дебютний повнометражний фільм Юрія Дуная "Втомлені".
Продюсером картини є Пилип Іллєнко. Сюжет заснований на реальних історіях українських захисників, які після бойових дій стикаються з болісними наслідками війни.
Як зазначається, стрічка отримала "Скіфського оленя" та грошову винагороду в розмірі 5000 доларів.
Нагадаємо, 27 жовтня в Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість". Цьогорічна програма фестивалю включала 158 фільмів із 59 країн у 14 конкурсних і позаконкурсних секціях.