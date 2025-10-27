В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
В Доме кино состоялась церемония открытия 54-го международного кинофестиваля "Молодость", одного из старейших и известных кинофорумов Восточной Европы
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по кино, передает RegioNews.
Нынешняя программа фестиваля включает 158 фильмов из 59 стран в 14 конкурсных и внеконкурсных секциях.
Во время мероприятия будут проходить индустрийные события, панельные дискуссии и мастер-классы от ведущих кинопрофессионалов.
Фильмом-открытием стала классика Голливуда – "Квартира" Билли Уайлдера, показанная в честь 100-летия со дня рождения Джека Леммона.
Церемония началась минутой молчания в память о погибших воинах и мирных жителях в результате российской агрессии.
Ведущими стали телезвезды Марк Куцевалов и Екатерина Олос.
Кинофестиваль "Молодость": справка
Международный кинофестиваль "Молодость" – один из старейших и известных кинофорумов Восточной Европы, демонстрирующий самые актуальные фильмы украинских и зарубежных режиссеров.
История:
- Первый фестиваль прошел в 1970 году.
- Проводится ежегодно в Киеве.
- Посвящен открытию новых имен в киноискусстве и поддержке молодых режиссеров.
Особенности:
- Фестиваль популяризирует украинское кино на международном уровне.
- Вручаются престижные награды, среди которых "Скифский олень".
- Классика кинематографа часто демонстрируется в честь юбилеев выдающихся актеров или режиссеров.