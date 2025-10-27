16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
16:45  27 октября
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
15:25  27 октября
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"

Фото: Facebook.com/ukrainefilmagency
В Доме кино состоялась церемония открытия 54-го международного кинофестиваля "Молодость", одного из старейших и известных кинофорумов Восточной Европы

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по кино, передает RegioNews.

Нынешняя программа фестиваля включает 158 фильмов из 59 стран в 14 конкурсных и внеконкурсных секциях.

Во время мероприятия будут проходить индустрийные события, панельные дискуссии и мастер-классы от ведущих кинопрофессионалов.

Фильмом-открытием стала классика Голливуда – "Квартира" Билли Уайлдера, показанная в честь 100-летия со дня рождения Джека Леммона.

Церемония началась минутой молчания в память о погибших воинах и мирных жителях в результате российской агрессии.

Ведущими стали телезвезды Марк Куцевалов и Екатерина Олос.

Кинофестиваль "Молодость": справка

Международный кинофестиваль "Молодость" – один из старейших и известных кинофорумов Восточной Европы, демонстрирующий самые актуальные фильмы украинских и зарубежных режиссеров.

История:

  • Первый фестиваль прошел в 1970 году.
  • Проводится ежегодно в Киеве.
  • Посвящен открытию новых имен в киноискусстве и поддержке молодых режиссеров.

Особенности:

  • Фестиваль популяризирует украинское кино на международном уровне.
  • Вручаются престижные награды, среди которых "Скифский олень".
  • Классика кинематографа часто демонстрируется в честь юбилеев выдающихся актеров или режиссеров.

27 октября 2025
