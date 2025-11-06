Вибух у ТРЦ на Оболоні: чоловік кинув страйкбольну гранату – деталі від поліції

Фото: Національна поліція

У середу, 5 листопада, в одному з торговельних центрів Оболонського району Києва пролунав вибух

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За попередніми даними, здетонувала страйкбольна граната.

Потерпілих серед відвідувачів і персоналу немає.

Поліція встановила, що 39-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зайшов до магазину в ТРЦ та почав конфліктувати з персоналом. Після цього він кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.

Чоловік затриманий, правоохоронці з'ясовують усі обставини події та вирішують питання правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині чоловік підірвав гранату у потязі, коли його намагалися затримати правоохоронці.

Раніше в Житомирі затримали чоловіка, який кинув бойову гранату в натовп. Внаслідок вибуху, четверо учасників конфлікту та двоє випадкових перехожих отримали множинні мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості.