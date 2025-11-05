"Якщо ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 не відновлять роботу за три дні – Києву загрожує катастрофа" – директор ЦДЕ

Фото: ілюстративне

В умовах постійних атак на теплову інфраструктуру України місцева влада має заздалегідь планувати дії на випадок тривалих відключень тепла, аби уникнути критичних наслідків для населення

Таку думку висловив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час пресконференції "Осінньо-зимовий період: чи можна розраховувати на тепло та світло у будинках", передає RegioNews.

За його словами, якщо у Києві через руйнування котлів на ТЕЦ-5 чи ТЕЦ-6 тепло не буде відновлено протягом трьох днів при морозах нижче -10°C, місто може опинитися в умовах техногенної катастрофи.

Він наголосив, що у такому разі слід заздалегідь повідомляти населення про можливу евакуацію або тимчасове зливання води з систем опалення, щоб мінімізувати збитки та ризики для житла.

Харченко додав, що на сьогодні газу для виробництва тепла вистачає, проте головна загроза полягає у пошкодженні об'єктів теплопостачання. Місцева влада повинна мати план "Б" для кожного мікрорайону та навіть окремих будинків. У разі пошкодження котельні або ТЕЦ необхідно передбачити резервні мобільні котельні та підготовлені точки їх підключення.

Також експерт звернув увагу на важливість захисту систем опалення будинків від замерзання. Він наголосив, що в разі аварійного відключення теплоносія воду слід зливати, щоб уникнути руйнування труб і забезпечити швидке відновлення теплопостачання після ремонту.

Нагадуємо, у Києві розпочали підключення будинків до опалення, однак столична влада попереджає про можливі перебої через обстріли енергетичної інфраструктури. КМДА не виключає, що цьогорічний опалювальний сезон може виявитися нестабільним.