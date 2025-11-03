Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, в течение года сотрудница, имея доступ к финансовым ресурсам компании, вносила ложные сведения в учетные документы и осуществляла несанкционированные переводы на подконтрольные счета.

Таким образом главбух присвоила более 8,5 млн грн компании. Незаконно полученные средства она потратила на покупку квартиры в Киеве и другие личные расходы.

Подозрение фигурантке сообщили по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

