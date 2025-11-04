Стало відомо, коли у Києві відкриють головну ялинку країни

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Головну ялинку країни встановлять на Софійській площі. Місто не витрачатиме бюджетні кошти – це візьмуть на себе меценати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіційний портал Києва.

За погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв.

Організаторів зобов’язали дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та заходів безпеки.

Підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада. Сама локація традиційно почне працювати в День святого Миколая – 6 грудня 2025 року.

Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.

Раніше заслужена метеорологиня України, докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова дала прогноз погоди на Новий рік. За її словами, сильних морозів на Новий рік не варто чекати, але й теплої зими, як минулоріч, теж не буде. Морози будуть помірні, звичні для України.