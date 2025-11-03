16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 21:56

У Києві ширяться чутки про маніяка на Оболоні: що кажуть у поліції

03 листопада 2025, 21:56
У столиці активно обговорюють появу нібито маніяка, який діє на Оболоні. У соцмережах з’являються дописи з описом його дій: мовляв, він нападає на жінок у парку і б’є їх молотком по голові

Детальні "свідчення" користувачів соцмереж активно поширюються, що викликає занепокоєння серед місцевих мешканців, передає RegioNews.

Проте у відділі комунікацій Головного управління поліції міста Києва журналістам КИЇВ24 повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Поліція закликає громадян не поширювати неперевірені чутки та користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Правоохоронці нагадують, що у разі будь-яких реальних загроз чи правопорушень потрібно невідкладно повідомляти поліцію за номером 102.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який на сходовому майданчику багатоповерхівки вбив сусідську дитину. Зловмисник вже був раніше судимий.

Київ маніяк
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
