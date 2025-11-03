У Києві ширяться чутки про маніяка на Оболоні: що кажуть у поліції

У столиці активно обговорюють появу нібито маніяка, який діє на Оболоні. У соцмережах з’являються дописи з описом його дій: мовляв, він нападає на жінок у парку і б’є їх молотком по голові

Детальні "свідчення" користувачів соцмереж активно поширюються, що викликає занепокоєння серед місцевих мешканців, передає RegioNews.

Проте у відділі комунікацій Головного управління поліції міста Києва журналістам КИЇВ24 повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Поліція закликає громадян не поширювати неперевірені чутки та користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Правоохоронці нагадують, що у разі будь-яких реальних загроз чи правопорушень потрібно невідкладно повідомляти поліцію за номером 102.

