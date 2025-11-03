В Киеве и регионах третий раз за день объявили тревогу из-за баллистики

иллюстративное фото: из открытых источников

В столице и ряде регионов Украины вечером понедельника, 3 ноября, снова был объявлен сигнал воздушной тревоги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы.

Как отмечается, сегодня это уже третий раз в столице объявляют тревогу из-за угрозы баллистического удара.

Сначала сигнал воздушной тревоги распространился на ряд областей Украины. А впоследствии, в 18:25 – тревога была объявлена в Киеве.

По данным Воздушных сил, сейчас существует угроза баллистического удара по двум направлениям. Враг мог нанести обстрел с юга и северо-востока.

Впоследствии в Киеве и по областям начали объявлять отбой тревоги.

Напомним, ночью 3 ноября РФ атаковала Украину "Искандерами", "Кинжалами" и "шахедами". К сожалению, зафиксировано попадание ракет и 20 дронов на 11 локациях.