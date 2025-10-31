12:51  31 октября
В Киеве липовые деревья покрылись тысячами клопов: стоит ли волноваться жителям
09:50  31 октября
18-летний сын известной телеведущей и экс-депутата вступил в ряды ВСУ
08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
UA | RU
UA | RU
31 октября 2025, 12:51

В Киеве липовые деревья покрылись тысячами клопов: стоит ли волноваться жителям

31 октября 2025, 12:51
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Жители сразу нескольких районов заметили необычное скопление мелких насекомых на стволах деревьев

Фотографии, на которых деревья буквально покрыты насекомыми, появились в Facebook-сообществе "Насекомые Украины", передает RegioNews.

Автор фото отметила, что кадры сделаны 30 октября в одном из столичных кварталов. Пользователи подтвердили, что подобную ситуацию видели и в других частях города. По словам специалистов, речь идет о липовой клопе (Oxycarenus lavaterae), которая активно распространяется в Украине.

Деревья в Киеве буквально покрыты клопами

Это насекомое происходит из Средиземноморья и предпочитает тепло. В последние десятилетия вид переместился на север Европы и ныне встречается во Франции, Германии, Швейцарии, Польше и Украине.

Энтомологи отмечают, что липовый клоп уже несколько лет фиксируется в украинских городах, особенно в парковых зонах и вблизи лесополос. Он способен зимовать в трещинах коры деревьев даже при температуре до минус десяти градусов, образуя плотные колонии. Чаще всего насекомые выбирают липы и каштаны.

Насекомые скапливаются на стволах лип и каштанов

Несмотря на впечатляющие скопления, эксперты успокаивают: эти клопы не представляют опасности для людей и не вредят деревьям. Осенью и зимой насекомые находятся в спящем состоянии, а весной снова становятся активными. Специалисты объясняют, что масштабные скопления на коре – это естественный этап их жизненного цикла, а изменения климата способствуют дальнейшему распространению вида.

Напомним, в Чернобыле заметили собак с необычной синей окраской шерсти, что вызвало удивление среди местных жителей и волонтеров. Специалисты отмечают, что цвет изменился из-за контакта с неизвестными веществами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев насекомые деревья нашествие природа фото
Скандал вокруг ТРЦ Gulliver: "Ощадбанк" объяснил причину закрытия
31 октября 2025, 12:03
В Киеве полиция оцепила один из крупнейших и самых известных ТРЦ: в чем причина
31 октября 2025, 10:28
Взрыв в сортировочном центре "Укрпочты": полиция задержала отправителя
31 октября 2025, 10:10
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В центре Полтавы выставили обломок сбитого "Шахеда"
31 октября 2025, 14:54
Бил и обижал сожительницу: 42-летнему жителю Житомирщины грозит до 2 лет заключения
31 октября 2025, 14:45
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 14:38
Все больше украинцев верят, что Украина будет преуспевающей и станет членом ЕС
31 октября 2025, 14:19
В Киеве разоблачили 21-летнюю девушку, которая торговала наркотиками
31 октября 2025, 14:15
Незаконная вырубка дубов в шести областях: ГБР разоблачило масштабную схему экспорта древесины
31 октября 2025, 14:14
Украина уничтожила "Орешник" на территории РФ: Малюк раскрыл детали
31 октября 2025, 13:59
Кабмин вернул Министерству культуры старое название
31 октября 2025, 13:52
Секретная встреча в Мадриде: 35 стран проведут закрытый саммит по поддержке Украины
31 октября 2025, 13:43
Подделывали известные бренды и продавали как оригинал: 5 фигурантам грозит тюрьма
31 октября 2025, 13:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Виталий Сыч
Все блоги »