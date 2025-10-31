Фото: иллюстративное

Фотографии, на которых деревья буквально покрыты насекомыми, появились в Facebook-сообществе "Насекомые Украины", передает RegioNews.

Автор фото отметила, что кадры сделаны 30 октября в одном из столичных кварталов. Пользователи подтвердили, что подобную ситуацию видели и в других частях города. По словам специалистов, речь идет о липовой клопе (Oxycarenus lavaterae), которая активно распространяется в Украине.

Деревья в Киеве буквально покрыты клопами

Это насекомое происходит из Средиземноморья и предпочитает тепло. В последние десятилетия вид переместился на север Европы и ныне встречается во Франции, Германии, Швейцарии, Польше и Украине.

Энтомологи отмечают, что липовый клоп уже несколько лет фиксируется в украинских городах, особенно в парковых зонах и вблизи лесополос. Он способен зимовать в трещинах коры деревьев даже при температуре до минус десяти градусов, образуя плотные колонии. Чаще всего насекомые выбирают липы и каштаны.

Насекомые скапливаются на стволах лип и каштанов

Несмотря на впечатляющие скопления, эксперты успокаивают: эти клопы не представляют опасности для людей и не вредят деревьям. Осенью и зимой насекомые находятся в спящем состоянии, а весной снова становятся активными. Специалисты объясняют, что масштабные скопления на коре – это естественный этап их жизненного цикла, а изменения климата способствуют дальнейшему распространению вида.

