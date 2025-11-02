12:10  02 листопада
02 листопада 2025, 14:21

У Києві витратять мільярд на ремонт шляхопроводу

02 листопада 2025, 14:21
фото: kyivcity.gov.ua
"Київавтодор" оголосив новий тендер з очікуваною вартістю 987,07 млн грн про капремонт шляхопроводу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМДА.

Йдеться про шляхопровід із розв'язкою на перетині вулиці Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену біля станції метро "Чернігівська".

У КМДА зазначають, що цей шляхопровід ввели в експлуатацію у 1967 році. Він потребує капітального ремонту через накопичені дефекти.

Капітальний ремонт дасть можливість збільшити пропускну спроможність дороги.

Як повідомлялось, поліція повідомила про підозру директору будівельної компанії через завищення вартості робіт на ремонті електроліній метрополітену в Києві. Йдеться про 2,7 млн грн.

шляхопровід КМДА Київавтодор Київ ремонт
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
