У Києві витратять мільярд на ремонт шляхопроводу

фото: kyivcity.gov.ua

"Київавтодор" оголосив новий тендер з очікуваною вартістю 987,07 млн грн про капремонт шляхопроводу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМДА.

Йдеться про шляхопровід із розв'язкою на перетині вулиці Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену біля станції метро "Чернігівська".

У КМДА зазначають, що цей шляхопровід ввели в експлуатацію у 1967 році. Він потребує капітального ремонту через накопичені дефекти.

Капітальний ремонт дасть можливість збільшити пропускну спроможність дороги.

Як повідомлялось, поліція повідомила про підозру директору будівельної компанії через завищення вартості робіт на ремонті електроліній метрополітену в Києві. Йдеться про 2,7 млн грн.