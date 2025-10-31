16:12  31 жовтня
31 жовтня 2025, 15:39

На ремонті метро в Києві виявили розкрадання 2,7 млн грн: підозрюють директора будкомпанії

31 жовтня 2025, 15:39
Фото: пресслужба поліції
Поліція повідомила про підозру директору будівельної компанії через завищення вартості робіт на ремонті електроліній метрополітену

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Підприємець замість дорогого імпортного кабелю використовував дешевший аналог і вніс підроблені дані до звітності, що призвело до збитків бюджету столиці понад 2,7 млн грн.

За даними слідства, директор відповідав за капітальний ремонт кабельних ліній зовнішнього електропостачання Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Проєкт фінансувався з міського бюджету, а загальна його вартість перевищувала 7 млн грн.

Директор будфірми отримав підозру

Перевірка документів показала, що фактична закупівля матеріалів відрізнялася від умов договору. Використання дешевшого кабелю та підроблені звіти дозволили штучно завищити суму виконаних робіт і привласнити кошти міста.

Наразі триває досудове розслідування. Поліція встановлює всі обставини справи та перевіряє можливу причетність інших посадових осіб. Процесуальне керівництво здійснює столична прокуратура.

Раніше повідомлялося, Київський метрополітен опинився серед лідерів за рівнем збитковості серед українських підземок. За підрахунками журналістів, тільки за перше півріччя 2025 року втрати перевищили 2,59 млрд грн, що стало рекордним показником.

