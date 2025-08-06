В Киевском метрополитене заявили о рекордных убытках

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Несмотря на рост доходов, все украинские метрополитены остаются убыточными. Худшая ситуация – у Киевского метрополитена

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".

Так, в первом полугодии 2025 года Киевский метрополитен стал самым убыточным среди всех украинских подземок. По подсчетам журналистов, сумма ущерба составила 2,59 млрд грн.

"Все метрополитены ежегодно завершали с финансовыми убытками, кроме Кривого Рога в 2022-м (+6,6 млн грн). Худшая ситуация – в Киеве: с -635,5 млн в 2019-м убытки выросли до -2,9 млрд в 2024 году. За первое полугодие 2025-го – уже -2,59 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине метро находится в четырех городах: Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге. Каждый из этих городов имеет уникальную историю метростроения и особенности подземной системы.

Как сообщалось, в столичном метро разрешили проблемы с бесконтактной оплатой. До этого в КГГА сообщали, что в Киевском метрополитене из-за технического сбоя временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах.