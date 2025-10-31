Фото: RegioNews

Об этом сообщила прессслужба "Ощадбанка", передает RegioNews.

Финучреждение пояснило, что 26 июля государство официально зарегистрировало право собственности на Gulliver по консорциуму "Ощадбанка" (80%) и "Укрэксимбанка" (20%).

"Это стандартная процедура обращения взыскания на залог – предыдущий владелец ООО "ТРИ О" не выполнил своих кредитных обязательств перед банками", – говорится в сообщении.

После передачи управления была сформирована команда для возобновления договоров с коммунальными службами и арендаторами, начали поступать арендные платежи, направляемые на финансирование экономики Украины.

"Однако представители ООО "ТРИ О" препятствуют нормальному функционированию комплекса: блокируют доступ к техническим помещениям, не передают документацию и систему управления, намеренно перегружают энергосистему, что может привести к авариям и угрозе безопасности людей", – подчеркнули в банке.

Консорциум финучреждений обратился в правоохранительные органы и военную администрацию, инициировав все необходимые юридические действия для защиты прав государства и безопасности граждан.

Дата возобновления работы Gulliver будет сообщена дополнительно. Банки призывают посетителей и арендаторов с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, сегодня в Киеве полиция оцепила один из крупнейших и самых известных ТРЦ.

Скандал вокруг ТРЦ: подробности

ТРЦ Gulliver – один из крупнейших и известных торгово-развлекательных центров в центре Киева, открытый в 2013 году. Комплекс включает в себя торговую, развлекательную и офисную части.

В 2019-2021 годах компанию-владельца ТРЦ подозревали в уклонении от уплаты налогов почти на 146 млн грн.

В апреле 2024 года имущество ТРЦ было арестовано в рамках уголовного производства.

В июне 2024 года комплекс передан в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).

В августе 2025 года госбанки ("Ощадбанк" и "Укрэксимбанк") заявили о проблемах с передачей объекта предыдущим владельцем.

По данным источников Forbes в "Ощадбанке" и НБУ, фактическим владельцем ТРЦ считают Виктора Полищука, который предоставлял личное поручение за кредит. В 2020 году он пытался договориться о реструктуризации долга, о чем сообщил анонимно менеджер одного из государственных банков.

Официально владельцем комплекса была компания "Три О" Вячеслава Игнатенко. Полищук, известный как бывший владелец сети "Эльдорадо" и банка "Михайловский", обанкротившийся в 2016 году, находится под санкциями СНБО с 2025 года.

Источники "Укрэксимбанка" сообщили, что в случае окончательного взыскания комплекса банки планируют его продать. Нынешний владелец Gulliver оспаривает передачу ТРЦ государственным банкам.