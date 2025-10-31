У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
Мешканці одразу кількох районів помітили незвичне скупчення дрібних комах на стовбурах дерев
Світлини, на яких дерева буквально вкриті комахами, з'явилися у Facebook-спільноті "Комахи України", передає RegioNews.
Авторка фото зазначила, що кадри зроблені 30 жовтня в одному зі столичних кварталів. Користувачі у коментарях підтвердили, що подібну ситуацію бачили й в інших частинах міста. За словами фахівців, йдеться про липового клопа (Oxycarenus lavaterae), який активно поширюється в Україні.
Ця комаха походить із Середземномор'я та віддає перевагу теплу. За останні десятиліття вид перемістився на північ Європи і нині зустрічається у Франції, Німеччині, Швейцарії, Польщі та Україні.
Ентомологи зазначають, що липовий клоп уже кілька років фіксується в українських містах, особливо у паркових зонах та поблизу лісосмуг. Він здатен зимувати у тріщинах кори дерев навіть за температури до мінус десяти градусів, утворюючи щільні колонії. Найчастіше комахи обирають липи та каштани.
Попри вражаючі скупчення, експерти заспокоюють: ці клопи не становлять небезпеки для людей і не шкодять деревам. Восени та взимку комахи перебувають у сплячому стані, а навесні знову стають активними. Фахівці пояснюють, що масштабні скупчення на корі – це природний етап їхнього життєвого циклу, а зміни клімату лише сприяють подальшому поширенню виду.
