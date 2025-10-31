12:51  31 жовтня
У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
09:50  31 жовтня
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ
08:29  31 жовтня
ДТП на Дніпропетровщині: розбиті автівки, постраждали п'ятеро людей
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2025, 12:51

У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям

31 жовтня 2025, 12:51
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Мешканці одразу кількох районів помітили незвичне скупчення дрібних комах на стовбурах дерев

Світлини, на яких дерева буквально вкриті комахами, з'явилися у Facebook-спільноті "Комахи України", передає RegioNews.

Авторка фото зазначила, що кадри зроблені 30 жовтня в одному зі столичних кварталів. Користувачі у коментарях підтвердили, що подібну ситуацію бачили й в інших частинах міста. За словами фахівців, йдеться про липового клопа (Oxycarenus lavaterae), який активно поширюється в Україні.

Дерева у Києві буквально вкриті клопами

Ця комаха походить із Середземномор'я та віддає перевагу теплу. За останні десятиліття вид перемістився на північ Європи і нині зустрічається у Франції, Німеччині, Швейцарії, Польщі та Україні.

Ентомологи зазначають, що липовий клоп уже кілька років фіксується в українських містах, особливо у паркових зонах та поблизу лісосмуг. Він здатен зимувати у тріщинах кори дерев навіть за температури до мінус десяти градусів, утворюючи щільні колонії. Найчастіше комахи обирають липи та каштани.

Комахи скупчуються на стовбурах лип і каштанів

Попри вражаючі скупчення, експерти заспокоюють: ці клопи не становлять небезпеки для людей і не шкодять деревам. Восени та взимку комахи перебувають у сплячому стані, а навесні знову стають активними. Фахівці пояснюють, що масштабні скупчення на корі – це природний етап їхнього життєвого циклу, а зміни клімату лише сприяють подальшому поширенню виду.

Нагадаємо, у Чорнобилі помітили собак із незвичним синім забарвленням шерсті, що викликало здивування серед місцевих жителів і волонтерів. Фахівці зазначають, що колір змінився через контакт із невідомими речовинами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ комахи дерева нашестя природа фото
Скандал навколо ТРЦ Gulliver: "Ощадбанк" пояснив причину закриття
31 жовтня 2025, 12:03
У Києві поліція оточила один із найбільших і найвідоміших ТРЦ: в чому причина
31 жовтня 2025, 10:28
Вибух у сортувальному центрі "Укрпошти": поліція затримала відправника
31 жовтня 2025, 10:10
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Незаконна вирубка дубів у шести областях: ДБР викрило масштабну схему експорту деревини
31 жовтня 2025, 14:14
Україна знищила "Орєшнік" на території РФ: Малюк розкрив деталі
31 жовтня 2025, 13:59
Кабмін повернув Міністерству культури стару назву
31 жовтня 2025, 13:52
Секретна зустріч у Мадриді: 35 країн проведуть закритий саміт щодо підтримки України
31 жовтня 2025, 13:43
Підробляли відомі бренди та продавали як оригінал: 5 фігурантам загрожує тюрма
31 жовтня 2025, 13:27
Прикордонники на Вінниччині викрили "багатодітного батька" з підробленими документами
31 жовтня 2025, 13:05
Ексдепутат з Одеси працював на Росію з 2014-го – його взяли під варту
31 жовтня 2025, 12:59
У Кривому Розі сталась моторошна ДТП: водій влетів у електроопору і не вижив
31 жовтня 2025, 12:58
Нацгвардійці затримали двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням на Тернопільському ставі
31 жовтня 2025, 12:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Сич
Всі блоги »