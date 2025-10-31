У Києві поліція оточила один із найбільших і найвідоміших ТРЦ: в чому причина

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 31 жовтня, у Києві тимчасово закрили один із найбільших і найвідоміших торгово-розважальних центрів – ТРЦ Gulliver

Про це інформує кореспондент RegioNews.

Поліція перекрила всі входи. Відвідувачів, окрім деяких співробітників та представників орендарів, до приміщення не пускають.

За словами орендарів, ТРЦ буде закритий щонайменше 1-2 дні, однак, найімовірніше, обмеження триватиме до тижня, передає кореспондент RegioNews.

Вхід до ТРЦ заблокували і представники "Ощадбанку". Як повідомляють у фінустанові, доступ дозволено лише резидентам, які забирають свої речі, і для входу потрібно підписати договір із установою.

Очевидно, це пов'язано з конфліктами між колишніми власниками ТРЦ, представниками державних банків, які мають контроль за боргами, та управлінськими структурами.

Скандал довколо ТРЦ: подробиці

ТРЦ Gulliver – один із найбільших та найвідоміших торгово-розважальних центрів у центрі Києва, відкритий у 2013 році. Комплекс включає торгівельну, розважальну та офісну частини.

У 2019-2021 роках компанію-власника ТРЦ підозрювали в ухиленні від сплати податків на майже 146 млн грн.

У квітні 2024 року майно ТРЦ було арештовано в межах кримінального провадження.

У червні 2024 року комплекс передано в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).

У серпні 2025 року держбанки ("Ощадбанк" і "Укрексімбанк") заявили про проблеми з передачею об’єкта попереднім власником.

За даними джерел Forbes в "Ощадбанку" та НБУ, фактичним власником ТРЦ вважають Віктора Поліщука, який надавав особисту поруку за кредит. У 2020 році він намагався домовитися про реструктуризацію боргу, про що анонімно повідомив менеджер одного з державних банків.

Офіційно власником комплексу була компанія "Три О" В’ячеслава Ігнатенка. Поліщук, відомий як колишній власник мережі"Ельдорадо" та банку "Михайлівський", який збанкрутував у 2016 році, перебуває під санкціями РНБО з 2025 року.

Джерела в "Укрексімбанку" повідомили, що у разі остаточного стягнення комплексу банки планують його продати. Нинішній власник Gulliver оскаржує передачу ТРЦ державним банкам.