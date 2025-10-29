16:15  29 жовтня
13:22  29 жовтня
09:15  29 жовтня
29 жовтня 2025, 19:43

У Києві громадянина Туреччини підозрюють у сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком

29 жовтня 2025, 19:43
У столиці затримали 39-річного громадянина Туреччини, якому повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо малолітньої дитини

Про це інформує Деснянська окружна прокуратура міста Києва, передає RegioNews.

Як зазначається, спочатку правоохоронці звернули увагу на чоловіка через пожежу, яку він влаштував у квартирі своєї колишньої співмешканки, а також через крадіжку її ноутбука. За даними слідства, іноземець зробив це через ревнощі.

Під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у чоловіка вилучили кілька мобільних телефонів. На одному з них поліцейські виявили відео, на якому зафіксовано насильницькі дії сексуального характеру щодо 10-річного хлопчика — сина колишньої співмешканки підозрюваного.

Зловмисник сам знімав злочин на відео.

Прокурори повідомили чоловіку про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 185 — крадіжка,
  • ч. 2 ст. 194 — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу,
  • ч. 4 ст. 153 — сексуальне насильство щодо малолітньої дитини.

Наразі іноземець перебуває під вартою.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині розшукується 11-річний житель Пересипського району Сохраньов Дмитро, який 28 жовтня пішов із дому та досі не повернувся.

Київ діти сексуальне насильство
